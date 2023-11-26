Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Европа

Сегодня, 11:50

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Петр Чех (слева) дебютировал за «Белфаст Джайантс».
Фото ХК «Белфаст Джайантс»
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех провел дебютный матч в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL) в составе действующего чемпиона «Белфаст Джайантс».

Чех появился на льду за четыре минуты до окончания игры против «Глазго Клэн» вместо травмированного голкипера Тайлера Бескоровани при счете 5:1 в пользу его команды. Чешский вратарь один единственный бросок по своим воротам, сохранив разницу в счете.

Ранее Петр Чех подписал контракт с североирландским хоккейным клубом «Белфаст Джайантс».

Чех завершил карьеру футболиста летом 2019 года. Он — четырехкратный чемпион Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси».

Петр Чех
Футбол
Хоккей
ФК Челси
0
Читайте также
Клебо только третий в первом спринте Кубка мира. Это его худший старт сезона
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле, один человек пострадал
Пушилин сообщил о попытке ВСУ нанести урон энергосистеме ДНР
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
В Чехии заявили о возобновлении закупок российского газа
Популярное видео
Евгений Кузнецов о суперпасе Орлову: "Говяшка полетела"
Что не так со звездной сборной России?
Россия - Финляндия: не спас и гол Овечкина
Россия проиграла Швеции
Россия сыграет со Швецией
Как отдыхают хоккеисты сборной России
Капризов: "Не уеду в "Миннесоту" до 2020 года"
Вернется ли Слепышев в КХЛ?
Хоккей на Олимпиаде-2018. Что понятно на данный момент
Старт "Красной машины"
Нелегкий выбор Билялетдинова
Не дотерпели!
Хоккейная экспертиза Олега Браташа
Российские хоккеисты укрепляют лидерские позиции в Евротуре
Билялетдинову нужны все звёзды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Нанесшего смертельную травму Джонсону хоккеиста отпустили под залог