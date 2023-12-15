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Европа

Сегодня, 00:22

Швейцария уступила Швеции в первом матче домашнего этапа Евротура, Чехия победила Финляндию

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Швейцария проиграла Швеции в первом туре домашнего этапа Евротура — 2:4.

Форвард шведов Мальте Стремвалл сделал дубль, он же забросил шайбу, которая стала победной.

В другом матче дня Чехия обыграла Финляндию — 2:1. У чехов забросили Давид Томашек и Онджей Коварчик, единственный гол финнов — у Алекси Саарелы.

Во втором туре Швейцарских игр Финляндия встретится с Швецией, а Швейцария — с Чехией. Оба матча пройдут 16 декабря.

Еврохоккейтур

Швейцарские игры

Швеция — Швейцария — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Стремвалль — 1 (Фолин, Пилут), 15:37 — 1:0. Теммернес — 1 (Ланг), 16:34 — 2:0. Андригетто — 2 (Фора, Мальгин), 30:08 — 2:1. Стремвалль — 2 (Андерсон, Берглунд), 44:53 — 3:1. Глаузер — 1 (бол., Андригетто, Тюркауф), 50:27 — 3:2. Валльмарк — 1 (п.в., Пилут), 58:42 — 4:2.

Вратари: Лар. Юханссон — Дженони (58:21 — 58:42, 59:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (7+4+12) — 23 (3+13+7).

Судьи: Хейккинен, Хрибик.

14 декабря. Цюрих. Swiss Life Arena.

Чехия — Финляндия — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Саарела — 1 (Суоми, Ламмикко), 7:03 — 0:1. Томашек — 4 (Коусал, Пырохта), 21:35 — 1:1. О. Коваржчик — 1 (М. Коваржчик), 49:27 — 2:1.

Вратари: Павлат — Сятери.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (11+12+6) — 20 (3+10+7).

Судьи: Хольм, Штольц.

14 декабря. Прага. o2 Arena.

Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Евротур
0
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