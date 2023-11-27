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Петр Чех — элитный хоккеист. Он дебютировал в высшем британском дивизионе

Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии.
Фото Reuters
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Этот спорт он любит больше, чем футбол.

Легендарный Петр Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году, но совсем не завязал со спортом. В ноябре 2023-го, в 41 год, экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии — таким образом став первым, кто поиграл и в футбольной, и в хоккейной элите островов.

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Давняя любовь

На самом деле Чех с детства любил хоккей больше, чем футбол. Все дело в Доминике Гашеке — легендарного вратаря Петр называет своим кумиром. А выбор в пользу футбола объясняет просто — дело в финансах: «Я хотел играть в хоккей, но не мог позволить себе экипировку. Мой отец отвел меня на футбольную тренировку, потому что знал, что это просто пара бутс, и все! Потом я начал играть на воротах, так что мне понадобились перчатки».

Какое-то время Чех совмещал футбол и хоккей, но стало ясно — в жизни должен был остаться только один вид спорта. Он выбрал мяч, но и шайбу не забросил окончательно.

«Я поддерживал связь со своими друзьями, и каждый раз, когда мог, возвращался и играл. Во Франции и Англии с этим стало сложнее, паузы практически исчезли — так что я остановился. Но в 2016-м снова стал тренироваться на льду», — сказал Петр в недавнем интервью.

Петр Чех.
Фото Reuters

Новое увлечение после карьеры

В 2019 году Чех закончил с футболом, но только на поле — почти сразу после финала Лиги Европы против «Челси», где «канониры» с чешским вратарем в составе разгромно уступили (1:4), Петр перешел на административную должность к синим. В пандемию «Челси» даже заявили своего ветерана на сезон для подстраховки, но поиграть ему так и не довелось — а покинул лондонцев Чех только с приходом Тодда Боэли.

Времени на административную работу требовалось гораздо меньше, чем на футбол, так что Чех тратил свободные минуты продуктивно. Он решил исполнить мечту детства и подписал контракт с клубом из четвертой хоккейной лиги Англии — «Гилфорд Феникс». И взял 39-й номер — в честь кумира Гашека. Само собой, Петр играл на позиции вратаря.

С «Гилфорд Феникс» Чех выиграл свой дивизион, причем сидел не на скамейке (сыграл за команду 20 встреч) и даже признавался лучшим игроком матча в дебютной игре. А дальше началась настоящая карьера — сначала Петр перешел в «Челмсфорд» из третьего дивизиона, потом в «Оскфорд Сити Старз» из второго. И вот наконец в 41 год победитель Лиги чемпионов и легенда Чехии добрался до элитного хоккея.

Петр Чех (слева) на скамейке запасных.
Фото Reuters

Дебют символический — но дебют!

В ноябре Чеха подписал «Белфаст Джайнтс» из высшего английского дивизиона — взяли в аренду у «Оксфорд Сити Старз». Вряд ли в этом есть игровой смысл, но у «Белфаста» и Чеха неплохие отношения, ранее он играл за них в благотворительном матче. Ожидается, что весной будет целая серия подобных встреч, и именно под это дело «гиганты» решили подписать легенду английского футбола.

«Петр — высоко оцененный спортсмен, который знает, что нужно, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в течение этого периода аренды будет неоценимой», — сказал главный тренер «Белфаста» Адам Киф.

Дебютировал Чех практически сразу, через 10 дней после подписания контракта. «Белфаст» играл с «Глазгоу Клан», и на последний период Киф выпустил Петра, заменив основного вратаря — толпа на стадионе скандировала: «Мы хотим Чеха». Так как к тому моменту «гиганты» уже вели 5:1, вратарь ожидаемо получил свой шанс. И не подвел — даже совершил один сейв.

Теперь Чех — единственный футболист в истории Англии, сыгравший в высших дивизионах и футбола, и хоккея. Уникальное достижение уникального вратаря.

Петр Чех
Футбол
Хоккей
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