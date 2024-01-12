Словацкого вратаря выгнали из чешской команды за игру в КХЛ. Клуб Ягра не выдержал давления фанатов

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Отношение к людям может измениться в одночасье. Это испытал на себе известный вратарь Юлиус Гудачек. Вся карьера словацкого голкипера прошла в Европе. Он начинал в родном чемпионате, прокатился по шведской и чешским лигам, а сделал имя в России, играя за «Северсталь» и «Спартак». Сезон-2022/23 Юлиус посвятил «Барысу» и планировал остаться в КХЛ, но не нашел новый клуб. Гудачек — вратарь с большим опытом, который участвовал на нескольких чемпионатах мира за сборную Словакии. Однако все прошлые заслуги и честно заработанное имя померкли на фоне травли из-за игры в КХЛ после событий февраля 2022 года.
Гудачек, играя за «Барыс», запомнился честным интервью, когда раскрыл главный посыл антироссийских заявлений Доминика Гашека, обвиняющего наших спортсменов во всех смертных грехах. Слова Юлиуса цитировались в чешских СМИ. В то же время голкипер честно заявлял, что хочет вернуться в КХЛ, если получит хорошее предложение. Это короткий ликбез, откуда началась дискриминация Гудачека в Чехии. В декабре вратарь мог перейти в местный «Маунтфилд», но до контракта дело не дошло. Как только стало известно, что клуб интересуется вратарем с кахаэловским прошлым, фанаты раскритиковали руководство. Поднявшийся негатив заставил менеджеров отказаться от его кандидатуры.
Юлиус быстро договорился с другой чешской командой. «Кладно», который курирует легендарный Яромир Ягр, потерял из-за травмы основного голкипера Адама Брызгалу и собирался закрыть проблемную позицию 35-летним Гудачеком. Клуб представил новичка. Юлиус даже успел потренироваться за «Кладно», но так и не сыграл в официальных матчах. Причина — аналогичная. Фанаты ополчились на руководство и пригрозили бойкотом матчей из-за заявки Гудачека. С критикой выступили не только болельщики. Порцию хайпа словил Гашек, к недовольству присоединился трехкратный обладатель Кубка Стэнли Иржи Грдина.
Осудительная риторика не оставила выбора «Кладно». Клуб расторг контракт с Гудачеком, закрыв глаза на вратарскую проблему. Волна общественного негатива имеет слишком сильный эффект. Болельщикам плевать, что команда осталась с одним взрослым голкипером, пока травмирован Брызгала. Выбор прошлого клуба и позиция Юлиуса их тревожили больше. Оправдательное интервью изданию iSport.cz дал капитан «Кладно» Радек Смоленяк. Защитник, поигравший в КХЛ за «Югру», «Торпедо», «Медвешчак» и «Слован», включил заднюю и заявил, что чувствует ответственность за приглашение Юлиуса. Ведь именно он связался с Гудачеком, когда травмировался Брызгала.
— Юлиус очень бы нам помог, в этом я был уверен. Честно говоря, когда я ему позвонил, мне в голову не пришло, что он связан с КХЛ. Я просто искал помощи для «Кладно», — сколько в словах Смоленяка здравого смысла, а сколько желания станцевать под музыку, которую ставят, — решать вам.
Юлиус долго не скучал без работы. Вратарь подписал контракт с немецким клубом «Франкфурт» и скоро дебютирует в чемпионате Германии. Однако ситуация, случившаяся в «Кладно», задела Гудачека. Голкипер обратился к хейтерам в социальных сетях, опубликовав большое заявление. Ниже частично цитируем слова вратаря.
— К сожалению, нападки на меня перешли из хоккейной среды на все общество и стали показателем того, как можно разрушить карьеру человека и, например, расторгнуть с ним контракт, даже если он его никак не нарушал. И это из-за надуманных обвинений и явной клеветы в медиа. В 35 лет я могу справиться с ситуацией, но очевидно, как она могла бы отразиться на карьере 20-летнего. Время, когда людей увольняли с работы за надуманное мнение, не так уж и далеко, и возвращаться к нему я точно не хочу. В 1989 году наши родители боролись за демократию, свободу слова, а также за свободу путешествовать, жить и работать в стране по своему усмотрению.
Я уважаю мнение других и очень хочу, чтобы ко всем относились с таким же уважением. В том числе к тем, у кого другое мнение по поводу выступлений в КХЛ или любой другой работы в России. Я лично знаю многих людей, которые даже в нынешней ситуации работают в России — врачей, учителей, юристов и бизнесменов. Хотя они не подвергаются такому же линчеванию в медиа, как мы, хоккеисты, я был бы очень недоволен, если бы, например, врача, который лечит пациентов в России, уволили бы с работы, когда он через некоторое время вернулся бы в Словакию или куда-нибудь еще.
Потому что это то же самое, что и уволить кого-то только из-за его расы, религии или ориентации. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. В моем случае ситуация тем более абсурдна, ведь в 2022 году я поехал играть в Казахстан, в команду «Барыс». Казахстан — независимое государство, Астана — его столица. Конечно, клуб играет в КХЛ против российских клубов. Однако речь идет о казахстанском клубе и моей жизни в Казахстане. Если это повод для публичного линчевания, то этот мир свернул куда-то не туда, — написал Гудачек в социальной сети.
В поддержку вратаря, с которым «Кладно» разорвал контракт из-за травли фанатов, выступил глава парламента Словакии Петер Пеллегрини.
— Вы меня знаете как человека, который осуждает любое насилие. Еще больше меня огорчает, если губят жизни абсолютно невинных людей, которые не имеют ничего общего с этим военным конфликтом. Примером этого является прекрасный словацкий хоккеист Юлиус Гудачек, который до недавнего времени играл в российской хоккейной лиге, — приводит слова Пеллегрини ТАСС со ссылкой на портал sportweb.pravda.sk.
Дорога в чешский чемпионат для Юлиуса очевидно закрыта. Как и, вероятно, в финскую лигу, где также осуждают выступление хоккеистов в КХЛ. В то же время Словакия сохраняет нейтралитет к России. Игроки этой страны спокойно подписывают контракты с нашими клубами. На родине к выбору КХЛ относятся спокойно. Это в том числе подтверждают слова Пеллегрини.
Сомневаюсь, что 35-летний Гудачек в будущем заинтересует российских менеджеров. Даже последний сезон за «Барыс» голкипер провел неровно. Зато в Германии Юлиус может спокойно провести пару лет и закончить яркую карьеру. Мы запомним вратаря не только за эффектные сейвы (а иногда привозы), но и за послематчевые Гуда-шоу, а после недавнего заявления — еще и за смелую публичную позицию.