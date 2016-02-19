Руководство "Амура" довольно работой Николишина

Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко заверил, что руководство клуба довольно работой главного тренера Андрея Николишина. Тем не менее, по словам функционера, решение о продолжении с ним сотрудничества будет принято не раньше апреля. Напомним, что наставник возглавил хабаровчан в декабре 2015 года. За это время команда под его руководством одержала 9 побед в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ.