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19 февраля 2016, 14:01

Руководство "Амура" довольно работой Николишина

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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Вице-президент "Амура" Александр Филиппенко заверил, что руководство клуба довольно работой главного тренера Андрея Николишина. Тем не менее, по словам функционера, решение о продолжении с ним сотрудничества будет принято не раньше апреля. Напомним, что наставник возглавил хабаровчан в декабре 2015 года. За это время команда под его руководством одержала 9 побед в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Работой Николишина мы довольны, – приводит "Р-Спорт" слова Филиппенко. – Но сезон еще не закончился, команда будет тренироваться. В апреле определимся.

Источник: http://rsport.ru/hockey/20160219/897044601.html
Андрей Николишин
ХК Амур
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