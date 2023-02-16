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КХЛ

Сегодня, 14:39

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и одержал пятую победу подряд

Мария Гусева
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«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий и Александр Радулов.

«Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 64 матчах. «Адмирал» располагается на 7-й строчке — 71 очко в 64 играх.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Сафонов — 17 (Радулов, Воронков), 27:33 — 0:1. Кагарлицкий — 12 (бол., Войнов, Радулов), 52:26 — 0:2. Радулов — 22 (бол., Шипачев, Мифтахов), 58:09 — 0:3.

Вратари: Серебряков — Мифтахов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 31 (11+9+11) — 28 (4+6+18).

Судьи: Гофман, Фатеев.

16 февраля. Владивосток. Фетисов Арена. 3501 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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