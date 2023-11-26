«Адмирал» сыграет с «Северсталью» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет в концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. Начало — в 10.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Адмирал» — «Северсталь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также следить за регулярным чемпионатом КХЛ сезона 2023 / 2024 можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Жители Владивостока и Приморского края смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ Приморье». Начало эфира — 16.50 по местному времени.

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