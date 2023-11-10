Видеотрансляция матча КХЛ «Адмирал» — «Торпедо» начнется в 12.20 мск на Кинопоиске

«Адмирал» дома в городе Владивостоке сыграет против нижегородского «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 10 ноября, в пятницу. Встреча пройдет на территории комплекса «Фетисов Арена». Начало — в 12.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Адмирал» — «Торпедо» можно будет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ. Начало — в 12.20 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».

«Адмирал» с 18 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» с 36 баллами занимает третье место на Западе.

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