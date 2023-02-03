Агент Дементьев считает, что Мичкову не надо торопиться уезжать в НХЛ

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев отреагировал на рейтинг известного портала The Athletic, в котором нападающий «Сочи» Матвей Мичков попал в топ-3 драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2023 года.

«Мастерство Матвея Мичкова не вызывает никаких сомнений, у него есть уникальная способность — приносить пользу команде своими голами. Наверное, самый главный вызов, с которым ему нужно справиться — это эмоциональный контроль, не все всегда будет идти так, как ему бы хотелось. Во всём остальном, он мастер. До текущего момента он был крайнее продуктивен и полезен для команд, в которых играл. Я бы не торопился с заявлениями, что он завтра должен уехать. У него присутствуют обязательства в России, подписан контракт, который необходимо исполнить. Торопиться ни в коем случае не надо», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Он также заявил, что в КХЛ легче стать мастером, потому что у хоккеиста есть больше времени на принятие решения.

Осенью 2021 года Мичков стал самым молодым игроком в истории сборных России и СССР, а затем и самым молодым автором заброшенной шайбы в истории обеих сборных. В нынешнем сезоне 18-летний нападающий сыграл 19 матчей в КХЛ, набрав 9 (5+4) очков.