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Сегодня, 15:52

Агент Гусева заявил, что еще рано говорить о продолжении карьеры хоккеиста в «Динамо» или «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрий Николаев, агент форварда СКА Никиты Гусева, высказался о будущем 30-летнего форварда.

«Я всегда говорю откровенно и честно. Еще рано говорить о продолжении карьеры Гусева в «Динамо» или «Спартаке», — приводит слова Николаева Sport24.

Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». По данным СМИ, на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-20-agent-guseva-yeshche-rano-govorit-o-prodolzhenii-karyery-nikity-v-dinamo-ili-spartake
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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