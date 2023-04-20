Агент Гусева заявил, что еще рано говорить о продолжении карьеры хоккеиста в «Динамо» или «Спартаке»

Юрий Николаев, агент форварда СКА Никиты Гусева, высказался о будущем 30-летнего форварда.

«Я всегда говорю откровенно и честно. Еще рано говорить о продолжении карьеры Гусева в «Динамо» или «Спартаке», — приводит слова Николаева Sport24.

Гусев был выведен из состава СКА во время проигранной серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ с ЦСКА. По данным СМИ, причиной отстранения стала «зависимость, связанная с употреблением пива». По данным СМИ, на игрока претендуют «Динамо» и «Спартак».