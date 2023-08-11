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Сегодня, 21:21

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ак Барс» на домашнем поле обыграл «Локомотив» в матче предсезонного турнира в Казани — 4:2.

Победу хозяевам принесли голы Станислава Галиева (дубль), Кирилла Семенова и Никиты Дыняка.

Кубок TANECO

«Ак Барс» (Казань) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Шалунов — 2 (Сергеев), 22:58 — 0:1. Галиев — 1 (бол., Яшкин, Войнов), 31:02 — 1:1. Полунин — 1 (Красковский), 41:02 — 1:2. Галиев — 2 (Яшкин, Шипачев), 43:47 — 2:2. Семенов — 3, 45:32 — 3:2. Дыняк — 1 (Кателевский, Ахтямов), 59:12 — 4:2.

Вратари: Ахтямов — Исаев.

11 августа. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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