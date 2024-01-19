Кожевников: «На новой арене у СКА будут совершенно другие эмоции»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переезд СКА на «СКА Арену».

«Переезд на новую арену по ходу сезона повлияет на результаты СКА? Эмоции будут совершенно другие. Классная арена, все там отрегулировано. Здорово. Эмоции у ребят будут хорошие. И у других команд, которые будет приезжать на «СКА Арену», эмоции также будут хорошие. Арена выполнена в современном стиле. Все здорово. Петербург — молодец!» — приводит слова Кожевникова «Спорт День за Днем».

18 января петербургский клуб объявил, что 5 февральских домашних матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ он проведет на «СКА Арене». Первой игрой на новом стадионе станет встреча СКА с «Сочи». Матч состоится 11 февраля.