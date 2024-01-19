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Сегодня, 18:38

«Торпедо» подписало новый трехлетний контракт с главным тренером Ларионовым

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Торпедо» объявило о подписании нового трехлетнего контракта с главным тренером Игорем Ларионовым.

«Ни для кого не секрет, что продление контракта с Игорем Николаевичем было для нас одной из приоритетных задач. Тот вектор развития, который мы выбрали, определенно пришелся по душе болельщикам. И внимание к клубу в сумме со спортивными результатами, а также открытием и развитием новых игроков, говорит само за себя. Мы рады, что вместе с Игорем Ларионовым сможем продолжить двигаться в заданном направлении и перенесем все наши успехи уже на новую ледовую арену. Уверен, что эта новость стала отличным подарком для всех болельщиков», — приводит пресс-служба клуба слова генерального директора «Торпедо» Александра Харламова.

63-летний Ларионов возглавляет команду с 2022 года и под его руководством прошлый регулярный чемпионат стал самым успешным для «Торпедо» в истории КХЛ.

В текущем сезоне нижегородская команда занимает пятое место на «Западе», набрав 63 очка в 52 матчах.

Источник: https://t.me/torpedonn/9846
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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