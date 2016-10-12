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12 октября 2016, 23:10

Александр Кузнецов: "Не помню, чтобы на играх "Динамо" были большие "проплешины" на трибунах"

Елена Григорьевская
Корреспондент
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Нападающий "Динамо" Александр Кузнецов после поражения от "Слована" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на то, что его команда допустила ненужные ошибки из-за чего и проиграла.

– Почему не получилось показать приемлемый результат?

– Мы сегодня проявили характер, но допустили ненужные ошибки и проиграли. Где-то сбились на эмоции. Воде бы хорошо, что боролись до конца, но все равно пропустили пять шайб.

– В первом периоде "Динамо" владело инициативой, а потом посыпались удаления. Почему?

– Мы чуть-чуть отступили от своей игры, получили штраф и голы в свои ворота.

– Это уже второй матч, когда вы забиваете шайбу. Нашли свою игру?

– Я не знаю, просто пока мне везет.

– Сегодня играло и футбольное "Динамо". Вам не показалось, что на трибунах не хватает болельщиков?

– Болельщики у нас всегда есть. Сколько здесь выступаю, не помню, чтобы на трибунах были какие-то большие "проплешины". Тысячи три приходит стабильно и это чувствуется. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Александр Кузнецов (хоккей)
ХК Динамо (Москва)
ХК Слован
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