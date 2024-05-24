Джокович проиграл Махачу в полуфинале турнира в Женеве

Серб Новак Джокович проиграл чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира в Женеве — 4:6, 6:0, 1:6.

Матч длился 2 часа 8 минут. Первая ракетка мира Джокович за игру сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. У 44-й ракетки мира Махача — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В решающем сете Джокович проиграл шесть геймов подряд.

Махач вышел в финал и встретится с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Томаш Махач (Чехия) — Новак Джокович (Сербия, 1, WC) — 6:4, 0:6, 6:1