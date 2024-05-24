Акинфеев будет играть минимум до 40 лет! Еще два года мы сможем видеть легенду в деле

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА до 2026 года.

Когда в кубковом матче в Санкт-Петербурге травмированного Торопа менял Шайхутдинов, а не Акинфеев, — это вызвало недоумение. Игорь сидел на скамейке и просто наблюдал, как 19-летний дебютант готовится войти в игру. Даже появились сомнения: а продлит ли вообще Акинфеев контракт с ЦСКА? Не наблюдаем ли мы закат карьеры? Но нет, все в порядке: ЦСКА объявил о заключении нового двухлетнего соглашения со своей легендой.

Зачем все это нужно самому Акинфееву? Он уже давно все выиграл, и вряд ли впереди будет что-то более интересное. Особенно если учитывать, что этот сезон вообще получился худшим для ЦСКА за все время, что Игорь играет за команду. На этот вопрос Акинфеев ответил два года назад, когда только подписал нынешний контракт, — с этой темы мы начали наш документальный сериал, посвященный 20-му сезону в карьере голкипера.

«Когда-то же это все закончится: не будет этих шуточек-прибауточек, песен в раздевалке и так далее. Рано или поздно вся эта коллективная история закончится. Надо использовать каждый миг пребывания в команде», — говорил тогда Игорь. И вряд ли за два года его мотивация как-то изменилась.

Каждое новое соглашение между Акинфеевым и ЦСКА — это не про переговоры и не про деньги. Если Игорь готов продолжать, заключается новый контракт. Значит, у него есть желание. Как только желания не будет — Акинфеев сразу закончит, он об этом не раз говорил. Ну а ЦСКА в нем, безусловно, заинтересован. Потому что вратарь держит в тонусе всю раздевалку — от двух своих сменщиков, которым на двоих лет едва ли столько же, до экипировщиков и массажистов. Не говоря о том, что Акинфеев остается топовым вратарем для РПЛ.

Возможно, игровое время голкиперов в ЦСКА снова перераспределится. Если в последние два сезона Акинфеев играл практически все матчи чемпионата, а Кубок доставался Торопу, то теперь нельзя исключать, что Слава будет получать больше времени в лиге. Наверняка эти два года ЦСКА посвятит подведению Торопа к роли первого номера. Как говорил Алексей Березуцкий, именно в Славе Акинфеев видит своего преемника.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Когда в прошлом году в Москву приезжал Даниэл Карвалью, он предложил отметить 20-летие победы в Кубке УЕФА и по максимуму собрать тот ЦСКА. А может, заодно и провести прощальный матч Акинфеева. Нет, прощания в 2025-м не будет. Еще рано. Хотя у Карвалью вообще в голове не укладывается, как это Акинфеев до сих пор играет. Сам бразилец-то, по сути, закончил через пару-тройку лет после победы в Кубке УЕФА.

Очень похоже, что 40 лет — это ориентир, который Игорь установил сам себе. Осенью он приходил на программу «Это футбол, брат!», и там его прямо спросили: «Играть до 40 лет?» На что он не раздумывая ответил: «Хочу!»

Если возвращаться к нашему сериалу, то меня тогда впечатлило количество комментариев, написанных как по шаблону: «Игорю — огромное уважение. Болельщик «Спартака».

Это говорит о многом. То, что Акинфеев остается в игре, — больше событие для всего нашего футбола. Еще долгие годы и десятилетия Игорь будет ориентиром для всех российских вратарей. А у нас еще два года будет возможность видеть легенду в деле.