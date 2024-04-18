Терещенко — о словах Ларионова про токсичных игроков в «Торпедо»: «Это внутренняя кухня»

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, который заявил, что клубу удалось избавиться от токсичных людей.

«Ребята из «Торпедо» довольно самокритично оценили сезон на «тройку». Я бы не сказал так, и поставил бы им четыре, потому что ребята там молодцы. Что касается слов Ларионова о токсичных игроках команды, то давайте уже не будем гадать, кто это был. Если уж тренер не стал говорить об этом, то я даже предполагать не хочу, потому что это неправильно. Это внутренняя кухня», — приводит слова Терещенко Legalbet.

«Торпедо» вылетело из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив СКА со счетом 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцы заняли седьмое место на Западе.