Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:34

Терещенко — о словах Ларионова про токсичных игроков в «Торпедо»: «Это внутренняя кухня»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко прокомментировал слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, который заявил, что клубу удалось избавиться от токсичных людей.

«Ребята из «Торпедо» довольно самокритично оценили сезон на «тройку». Я бы не сказал так, и поставил бы им четыре, потому что ребята там молодцы. Что касается слов Ларионова о токсичных игроках команды, то давайте уже не будем гадать, кто это был. Если уж тренер не стал говорить об этом, то я даже предполагать не хочу, потому что это неправильно. Это внутренняя кухня», — приводит слова Терещенко Legalbet.

«Торпедо» вылетело из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив СКА со счетом 1-4. В регулярном чемпионате нижегородцы заняли седьмое место на Западе.

Источник: Legalbet
Алексей Терещенко
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
Жена легендарного Фрума оскорбила палестинцев и мусульман
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Капитан-тренер, глупое удаление и камбэк в большинстве. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Никитин — о поражении от «Металлурга»: «Два периода мы втягивались в игровой ритм»