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Сегодня, 21:25

Разин: «Овечкин поздравил с победой в Кубке Гагарина»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, что его поздравили с выигрышем Кубка Гагарина нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов.

— Работа в сборной России — ваша мечта. Готовы руководить командой суперзвезд?

— Когда я приходил из ВХЛ в КХЛ, меня спрашивали: «Как вы будете общаться с игроками КХЛ? Это же не ВХЛ». После «Северстали» я также приходил в «Металлург», и мне говорили: «Как вы будете общаться с игроками, там же звезды?» Это очередная тренерская ступенька.

Меня сейчас с победой в Кубке Гагарина поздравил Александр Овечкин. Мне звонил Марат Хуснутдинов. Они сидели вместе с Кириллом Капризовым и поздравили меня. Я все прекрасно знаю, понимаю — так почему бы я не смог общаться со звездами? Не вижу проблем в этом. Тактика и коммуникация будут выбираться в зависимости от состава.

— Удивились поздравлению от Овечкина?

— Александр поздравил через социальную сеть. Мы давно общаемся. Я его поздравляю, он мне желает удачи. Я удивился звонку Марата Хуснутдинова. Мы с ним знакомы с детства. Я как раз работал в школе ЦСКА, а он в семь-восемь лет играл в школе «Белых Медведей». Сразу после матча в мессенджере было сообщений 200. И все еще продолжают поздравлять. Я даже некоторых людей не знаю. Может быть, это кто-то из хоккеистов, но у меня нет их номеров.

Андрей Разин. «Цель номер один — возглавить сборную России». Первое большое интервью Разина после чемпионства

Александр Овечкин
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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