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Сегодня, 13:00

«Авангард» — «Куньлунь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» начнется в 13.45 на Кинопоиске 12 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Михаил Кравец.
Михаил Кравец.
Фото ХК «Авангард»
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«Авангард» на домашнем льду в городе Омск сыграет против «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 12 ноября. Встреча пройдет в комплексе «G-Drive Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 13.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за самыми важными событиями противостояния «Авангард» — «Куньлунь» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» с 37 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 25 очками располагается на 10-й строчке Запада.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
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