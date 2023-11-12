Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» начнется в 13.45 на Кинопоиске 12 ноября

«Авангард» на домашнем льду в городе Омск сыграет против «Куньлуня» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 12 ноября. Встреча пройдет в комплексе «G-Drive Арена». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча КХЛ «Авангард» — «Куньлунь» пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 13.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за самыми важными событиями противостояния «Авангард» — «Куньлунь» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Авангард» с 37 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 25 очками располагается на 10-й строчке Запада.

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