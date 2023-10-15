«Авангард» дома обыграл «Локомотив» в КХЛ

«Авангард» на домашнем льду переиграл ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Победу омичам принесли точные броски Дениса Венгрыжановского, Рида Буше, Либора Шулака и Владимира Ткачева.

Единственный гол гостей в активе Артура Каюмова.

«Авангард» (22 очка) занимает шестое место в Восточной конференции после 17 матчей. «Локомотив» (29) продолжает лидировать на «Западе» после 19 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Каюмов — 6 (Шалунов, Гернат), 7:54 — 0:1. Венгрыжановский — 3 (Киселевич, Абросимов), 24:58 — 1:1. Буше — 10 (бол., Пьянов, Спунер), 35:33 — 2:1. Шулак — 3 (Игумнов, Холодилин), 37:34 — 3:1. Ткачев — 7 (бол., Буше, Шарипзянов), 40:13 — 4:1.

Вратари: Проскуряков — Исаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (10+12+6) — 26 (12+7+7).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

15 октября. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей