«Авангард» подписал бронзового призера Олимпиады Юрчо

«Авангард» заключил контракт до конца сезона со словаком Томашем Юрчо, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 30-летний форвард выступал за «Давос». В составе швейцарского клуба он примет участие в Кубке Шпенглера и после получения необходимых документов присоединится к омской команды.

В прошлом сезоне Юрчо играл в КХЛ за «Куньлунь». Также нападающий выступал в составе «Барыса». Всего в КХЛ он провел 54 матча и набрал 38 (15+23) очков.

Юрчо также является бронзовым призером Олимпиады-2022, участником Игр-2014.