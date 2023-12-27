Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:26

Фетисов — о возвращении Ковальчука: «Рад, что Илья забивает, это его главная задача!»

Фетисов оценил игру Ковальчука в «Спартаке» после возобновления карьеры
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комменатрии для «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ковальчука после возобновления карьеры. 40-летний нападающий забил в двух матчах подряд регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад, что Илья забивает, это его главная задача! Думаю, что «Спартак» будет увереннее играть по мере того, как Ковальчук наберет игровую форму. Это вещь, приобретаемая за счет опыта. Думаю, что он (Ковальчук. — Прим. «СЭ») потихоньку будет готовиться к Кубку Гагарина, это его основная задача. Вроде бы все идет по плану», — сказал Фетисов «СЭ».

40-летний форвард забросил по шайбы в матчах против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2).
«Спартак» занимает первое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 63 очка.

Илья Ковальчук
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Фетисов
0
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Ак Барс» обменяет Жафярова в «Авангард», «Металлург» получит Гераськина: в КХЛ состоится трехсторонний обмен

«Авангард» подписал бронзового призера Олимпиады Юрчо