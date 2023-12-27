Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комменатрии для «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ковальчука после возобновления карьеры. 40-летний нападающий забил в двух матчах подряд регулярного чемпионата КХЛ.

«Рад, что Илья забивает, это его главная задача! Думаю, что «Спартак» будет увереннее играть по мере того, как Ковальчук наберет игровую форму. Это вещь, приобретаемая за счет опыта. Думаю, что он (Ковальчук. — Прим. «СЭ») потихоньку будет готовиться к Кубку Гагарина, это его основная задача. Вроде бы все идет по плану», — сказал Фетисов «СЭ».

40-летний форвард забросил по шайбы в матчах против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2).

«Спартак» занимает первое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав 63 очка.