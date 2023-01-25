«Автомобилист» в домашнем матче переиграл московское «Динамо»

Сегодня, 19:22
«Автомобилист» одержал победу над московским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отличились нападающий Патрис Кормье, форвард Брукс Мэйсек и нападающий Олег Ли.
За «Динамо» забросил форвард Павел Кудрявцев.
«Автомобилист» возглавляет турнирную таблицу «Востока», набрав 70 очков в 54 встречах.
«Динамо» занимает 5-ю строчку в турнирной таблице «Запада» с 72 баллами за 55 игр.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Кормье — 6 (Хрипунов), 14:33 — 1:0. Кудрявцев — 8 (бол., Менелл, Тринеев), 21:58 — 1:1. Мэйсек — 31 (Трямкин, Эберт), 22:21 — 2:1. Ли — 9 (Блэкер, Кормье), 34:03 — 3:1.
Вратари: Бобков — К.Л. Волков (58:16 — 59:25, 59:33).
Штраф: 17 — 11.
Броски: 20 (4+12+4) — 33 (8+11+14).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
25 января. Екатеринбург. Уралец.