«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ладу»

Сегодня, 17:21
«Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ладу» (3:2 ОТ).
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Стефан Да Коста, форвард Анатолий Голышев набрал (0+3) очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Романов — 7 (Фисенко, Алтыбармакян), 10:21 — 0:1. Эберт — 1 (Голышев), 16:15 — 1:1. Эберт — 2 (Да Коста, Голышев), 22:23 — 2:1. Червоненко — 4 (Минеев), 55:28 — 2:2. Да Коста — 8 (Голышев), 61:14 — 3:2.
Вратари: Галкин — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 41 (10+8+22+1) — 24 (8+9+6+1).
Судьи: Спирин, Юдаков.
25 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей