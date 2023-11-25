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Сегодня, 17:21

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Ладу»

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«Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ладу» (3:2 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Стефан Да Коста, форвард Анатолий Голышев набрал (0+3) очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Романов — 7 (Фисенко, Алтыбармакян), 10:21 — 0:1. Эберт — 1 (Голышев), 16:15 — 1:1. Эберт — 2 (Да Коста, Голышев), 22:23 — 2:1. Червоненко — 4 (Минеев), 55:28 — 2:2. Да Коста — 8 (Голышев), 61:14 — 3:2.

Вратари: Галкин — Подъяпольский.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 41 (10+8+22+1) — 24 (8+9+6+1).

Судьи: Спирин, Юдаков.

25 ноября. Екатеринбург. Уралец. 5545 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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