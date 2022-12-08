«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

За клуб из Екатеринбурга забили Джесси Блэкер и Ефим Гуркин. В составе челябинской команды единственную шайбу забросил Алексей Бывальцев.

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд и возглавляет турнирную таблицу Востока с 59 очками в 39 матчах. «Трактор» находится на 10-й строчке, набрав 35 очков в 41 встрече.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Бывальцев — 11 (Бурдасов), 9:30 — 0:1. Блэкер — 3, 19:12 — 1:1. Гуркин — 2 (Да Коста), 26:09 — 2:1.

Вратари: Бобков — Мыльников (57:36).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 21 (8+7+6) — 36 (11+11+14).

Судьи: Бирин, Ромасько.

8 декабря. Екатеринбург. Уралец.