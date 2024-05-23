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Сегодня, 10:45

Представитель бывшей жены Сафонова: «Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход голкипера в «ПСЖ».

«Мы рады, что карьера Матвея развивается и его переход в «ПСЖ» безусловно стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте. Мы действуем исключительно в интересах ребенка, и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только спортсмена», — сказал Шилов «СЭ».

Матвей Сафонов. Сафонов — в Париже за 20 миллионов евро? Такого статусного перехода не было со времен Аршавина и Жиркова

Юрист также рассказал о текущем состоянии судебных споров.

«Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года). Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», — добавил Шилов.

Бывшая супруга футболиста Анастасия Казачек (Сафонова) объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
33
13
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