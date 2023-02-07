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КХЛ

Сегодня, 19:19

«Автомобилист» обыграл «Витязь»

Виктория Кравченко
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«Автомобилист» обыграл «Витязь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Сергей Широков, Кертис Варк и Стефан да Коста.

«Автомобилист» идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 73 очка, «Витязь» расположился на 6-й строчке на «Западе», имея в активе 70 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Широков — 17 (бол., Да Коста), 2:46 — 1:0. Волк — 11 (Гуркин, Ли), 5:31 — 2:0. Да Коста — 17 (Василевский, Хрипунов), 55:18 — 3:0.

Вратари: Маттссон — Шикин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (15+7+8) — 25 (8+11+6).

Судьи: Васильев, Спирин.

7 февраля. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Витязь
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