15 октября, в воскресенье, «Барыс» дома принимает магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра началась в 12.00 по московскому времени. Встреча проходит на «Барыс-Арене» в Астане.

Следить за ключевыми событиями встречи КХЛ «Барыс» — «Металлург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляция матча доступна на официальном сайте КХЛ. В прямом эфире игру «Барыс» — «Металлург» также показывают на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Барыс» с 15 очками занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Металлург» лидирует на Востоке с 27 баллами после 19 игр.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.