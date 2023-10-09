«Барыс» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Барыс» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла 9 октября в Астане. Казахстанская команда победила со счетом 2:1.

Видео лучших моментов матча «Барыс» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

На шайбы нападающих Всеволода Логвина и Аркадия Шестакова гости смогли ответить точным броском форварда Чарльза Робинсона.

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