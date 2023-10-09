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Сегодня, 18:52

«Барыс» обыграл «Трактор» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» дома одержал победу над «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.

За хозяев отличились Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. Единственную шайбу «Трактора» забросил Бадди Робинсон.

«Барыс» (13 очков) идет на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (18) занимает 5-ю строчку на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Логвин — 2 (Рахманов), 17:16 — 1:0. Шестаков — 2 (бол., Данияр, Муратов), 25:46 — 2:0.Робинсон — 2 (Блажиевский, Сошников), 39:17 — 2:1.

Вратари: Шутов — Мыльников (58:25).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (10+9+7) — 25 (7+11+7).

Судьи: Беляев, Кулаков.

9 октября. Астана. Барыс-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Трактор
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