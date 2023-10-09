«Барыс» обыграл «Трактор» в КХЛ

Сегодня, 18:52
«Барыс» дома одержал победу над «Трактором» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 2:1.
За хозяев отличились Всеволод Логвин и Аркадий Шестаков. Единственную шайбу «Трактора» забросил Бадди Робинсон.
«Барыс» (13 очков) идет на 10-м месте в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» (18) занимает 5-ю строчку на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Логвин — 2 (Рахманов), 17:16 — 1:0. Шестаков — 2 (бол., Данияр, Муратов), 25:46 — 2:0.Робинсон — 2 (Блажиевский, Сошников), 39:17 — 2:1.
Вратари: Шутов — Мыльников (58:25).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 26 (10+9+7) — 25 (7+11+7).
Судьи: Беляев, Кулаков.
9 октября. Астана. Барыс-Арена.