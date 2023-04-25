Билялетдинов — о Войнове: «Ему в ногу попала шайба, поехал на снимок»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды над ЦСКА (2:1) в пятом матче серии финальной серии Кубка Гагарина рассказал о состоянии своих хоккеистов, в том числе защитника Вячеслава Войнова, который пропустил третий период.

«Войнову в ногу попала шайба, сейчас он поехал на снимок, не знаю, что там будет. С Юдиным не успел пока поговорить, пускай сейчас остынут, а завтра поговорим. Ругать его? А чего ругать? На эмоциях он это сделал, несознательно.

Про роль Семенова давно уже думали, поставить его на точку. Он неплохо играет на вбрасываниях, потому нужно было использовать его. Тем более, ближняя скамейка – на дальней это сложнее, конечно. Радулов в другом звене? Не могу вам сказать, не помню. Я, видимо, что-то сделал специально, что-то в голове там тикнуло, наверное», – сказал Билялетдинов.

Следующий матч пройдет 27 апреля в Москве. В случае победы москвичей ЦСКА станет трехкратным обладателем Кубка Гагарина и сравняется по количеству титулов с казанской командой.