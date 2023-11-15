Буре: «Стиль игры команды Ларионова мне близок»

Бывший российский форвард Павел Буре рассказал, что ему близок стиль игры главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Я вырос в системе ЦСКА, откуда и вышел Ларионов. Конечно, мы — единомышленники, и стиль игры его команды мне близок. Вам скучно смотреть системный хоккей? Но многое зависит от того, какие у тебя исполнители в команде. Ты можешь быть хорошим тренером, но нужны исполнители твоих идей на льду. ЦСКА была базовой командой сборной СССР, поэтому у Виктора Васильевича Тихонова были лучшие игроки со всего Союза. Он мог делать все, что захочет.

Когда я в 16 лет пришел в команду мастеров, у нас были четыре игровые и две запасные пятерки. Так вот, в пятом-шестом звеньях у нас тогда сидели заслуженные мастера спорта. Вот такая была конкуренция! Конечно, Тихонов при такой огромной лавке и не думал играть от обороны. Он мог выбирать игроков в состав, делал ставку на нападение. Но ведь были команды, где не хватало звезд. Не было у них легендарных пятерок. И что им оставалось делать? Если ты не можешь созидать, то будешь разрушать», — цитируют «Известия» Буре.

«Торпедо» набрал 38 очков в 31 матче и занимает 4-е место в Западной конференции.