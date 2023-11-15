Григоренко объяснил, за счет чего ЦСКА обыграл «Нефтехимик»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко объяснил, что поменялось в игре с «Нефтехимиком» по сравнению с тремя проигранными матчами.

«Соперники забрасывали больше шайб, чем мы. (Смеется) Поэтому не получалось выигрывать. В матче с «Нефтехимиком» тенденция поменялась. Неплохо сыграли в обороне, Ваня здорово сыграл в воротах. Удачно забили два гола за одну минуту во втором периоде. Здорово, что выиграли», — цитируют «Известия» Григоренко.

ЦСКА в этом сезоне набрал 32 очка в 29 матчах и идет на 6-м месте в Западной конференции.