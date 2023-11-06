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Сегодня, 16:49

Буре считает, что ситуация с вратарем Федотовым устраивает «Филадельфию»

Виктория Кравченко
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший российский форвард Павел Буре прокомментировал историю с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым.

«Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, еще не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Сейчас такой предмет. Все взяли паузу», — цитирует Буре «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Федотов провел в КХЛ 14 матчей. В них он в среднем отражал 92,0 процента бросков по воротам.

1 ноября в ИИХФ сообщили о возможном обращении в CAS по делу вратаря ЦСКА Федотова.

В августе федерация дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

Помимо дисквалификации Федотова ИИХФ также запретила ЦСКА проводить международные трансферы на один сезон.

 
Источник: https://www.championat.com/
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
Павел Буре
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