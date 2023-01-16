«До слез пробрало». Быков рассказал о самом эмоциональном моменте во время работы тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал самый эмоциональный момент во время работы в национальной команде.

«Самый эмоциональный момент во время работы в сборной России — это гол в овертайме в финале чемпионата мира-2008. Это как шампанское 31 декабря открывать. Это такой момент... Меня даже сейчас до слез пробрало. Такие моменты в жизни бывают не часто, а когда они происходят — это спортивное счастье, апогей. Оно объединяет многих людей и команду под названием Россия.

Но в спорте часто бывает, что ты находишься и на другой стороне — побежденного. Если вспомнить 2007 год, когда была бронза с горчинкой. Не скажу, что это досада, ведь совершенный труд был оценен. Да, мы не смогли завоевать золото из-за ошибки и из-за того, что соперник заставил нас ошибаться. Мы не смогли доставить удовольствие нашим болельщикам. Но мы не опустили руки и смогли воодушевить ребят на матч за бронзу так, как мы бы играли за золото», — цитирует Быкова Legalbet.

В 2007 году на чемпионате мира по хоккею, который прошел в Москве, сборная России в матче за третье место одержала победу над Швецией (3:1).

В финале ЧМ-2008 национальная команда России обыграла Канаду в овертайме и стала победителем турнира (5:4 ОТ).