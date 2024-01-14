Быков о шестом подряд поражении «Спартака»: «Все клубы переживают спады и падения»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от «Металлурга» (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Красно-белые проиграли в шестой раз подряд.

«Тренерский штаб клуба, думаю, анализирует ситуацию и принимает меры для ее улучшения, там опытные специалисты. Все клубы переживают спады и падения. В этом и есть искусство тренерского штаба — держать команду как в физическом тонусе, так и в психологическом, чтобы избежать длительных кризисов. Важно быстро реагировать и предвосхищать ситуации такого рода. Нужно чувствовать состояние команды, реактивно реагируя на те или иные процессы, которые могут повлечь за собой спад состояния команды, приводящего к кризисам», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.