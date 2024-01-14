Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Одному игроку сложно изменить ситуацию»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» оценил игру 40-летнего нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука после поражения красно-белых от «Металлурга» (2:6) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Зная Илью, я уверен, что он очень старается быть максимально полезным в игре и в подготовительном процессе, но положение можно улучшить только совместными усилиями и серьезной работой. Одному игроку, даже такому опытному и мастеровитому, как он, сложно изменить ситуацию», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Поражение от «Металлурга» стало для «Спартака» шестым подряд. Красно-белые занимают четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ с 67 очками в 52 матчах.