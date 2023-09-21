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Сегодня, 21:42

Быков — о сравнении победы СКА и блокады Ленинграда: «Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать»

Быков считает, что сравнение победы СКА и блокады Ленинграда является неэтичным
Вячеслав Быков.
Фото Юрий Кузьмин , photo.khl.ru
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков раскритиковал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, сравнившего победу своей команды над «Северсталью» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с прорывом блокады Ленинграда.

«Понимаю, что хоккей — это эмоциональный вид спорта, но сравнивать такие вещи невозможно и неправильно. Важно контролировать свои слова, независимо от того, насколько это была важная победа. Есть вещи, которые нельзя ни с чем сравнивать, это просто неэтично», — приводит слова Быкова РИА «Новости».

Роман Ротенберг также процитировал Мохаммеда Али после победы над «Северсталью».

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 8 матчах. В следующей встрече команда из Санкт-Петербурга сыграет на выезде против «Амура». Эта игра состоится в субботу, 23 сентября.

Источник: РИА
Хоккей
КХЛ
Вячеслав Быков
Роман Ротенберг
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