Быков считает «Спартак» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Если «Спартак» на первом месте, значит, дела у них идут неплохо. Тренерский штаб на данном этапе справляется с задачей. Самое важное — подготовить команду к плей-офф, но, в любом случае, победы закаляют и дают уверенность в своих силах. Алексей Жамнов — опытный человек, многое прошел и ощутил на себе. Он прекрасно понимает, что самое важное — это плей-офф. У них хорошая репетиция, чтобы то же самое сделать в Кубке Гагарина. Я думаю, что будет очень интересный плей-офф, «Спартак» будет одним из претендентов на победу в этом сезоне», — цитирует Быкова Metaratings.ru

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка за 23 матча. Команда одержала 9 побед подряд в последних играх КХЛ. 26 октября красно-белые встретятся с «Сибирью».