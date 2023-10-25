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25 октября, 22:12

Быков считает «Спартак» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Если «Спартак» на первом месте, значит, дела у них идут неплохо. Тренерский штаб на данном этапе справляется с задачей. Самое важное — подготовить команду к плей-офф, но, в любом случае, победы закаляют и дают уверенность в своих силах. Алексей Жамнов — опытный человек, многое прошел и ощутил на себе. Он прекрасно понимает, что самое важное — это плей-офф. У них хорошая репетиция, чтобы то же самое сделать в Кубке Гагарина. Я думаю, что будет очень интересный плей-офф, «Спартак» будет одним из претендентов на победу в этом сезоне», — цитирует Быкова Metaratings.ru

На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка за 23 матча. Команда одержала 9 побед подряд в последних играх КХЛ. 26 октября красно-белые встретятся с «Сибирью».

Источник: https://metaratings.ru/news/bykov-spartak-budet-odnim-iz-pretendentov-na-pobedu-v-kubke-gagarina-298718/
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Быков
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