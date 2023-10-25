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25 октября, 22:41

Разин — о матче с «Трактором»: «Ужасный первый период, как будто мы сутки добирались до арены»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении от «Трактора» (2:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ужасный первый период, как будто мы сутки добирались до арены и вышли играть. Потом разбегались. Во втором периоде сыграли неплохо. Единственное — ужасно по счету. Нельзя допускать такие ошибки. Было много шансов отыграться, но, к сожалению, пока так. Мы уже несколько игр находимся в приличной яме. Мы поменяли тактику. То движение, которое показывали в сентябре, сейчас тяжеловато. Ждем, что команда побежит получше», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

Тренер также отметил, что вратарь «Металлурга» Илья Набоков сегодня выручал команду в тружных моментах. Также Разин заявил, что бывают моменты, когда команда отходит от длительных переездов и тяжело входит в игру.

«Металлург» идет из серии из трех поражений подряд, но все еще занимает первое место в Восточной конференции с 32 очками. Следующий матч «Магнитка» проведет 27 октября на выезде снова против «Трактора».

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Андрей Разин
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