Быков считает справедливой тройку «Лучших тренеров России» по версии журналистов

Сегодня, 16:47
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» результаты премии «Лучший хоккеист России». В номинации «Лучший тренер» победил специалист ЦСКА Сергей Федоров, а Игорь Ларионов («Торпедо») и Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») заняли второе и третье место соответственно.
«Проще было бы озвучить тройку тренеров. Это было бы более справедливо, чем расставлять по номерам. Но я полностью согласен с нынешней тройкой — Федоров, Ларинов и Билялетдинов», — сказал Быков «СЭ».
«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором приняли участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Это первая в истории премия, которая определила лучшего игрока сезона в нашей стране, причем единственным критерием было гражданство РФ — голосовать можно было как за представителей КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира).
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|0
|0
|9
|Нефтехимик
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|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
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|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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