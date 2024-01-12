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Сегодня, 18:10

Быков — о судейском конфликте в КХЛ: «Важно быстро реагировать, прерывая всякую полемику»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на судейский скандал в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3).

В одном из эпизодов, который попал в телеэфир, тренер гостей Михаил Кравец обратился к арбитру Денису Наумову, на что судья дважды сказал «Рот закрой» и добавил матерное слово.

«Это епархия лиги и его судейского комитета. Комитет должен рассматривать такого рода конфликты и спорные моменты, происходящие в матче! Но в любом случае важно соблюдать этику взаимоотношений, контактов и уважать друг друга при спорных моментах. Если возникают такие спорные моменты, то лига должна изучать их и принимать решение. Важно быстро реагировать, прерывая всякую полемику, и давать сигнал всем задействованным участникам, что у ответственных за судейство все под контролем», — сказал Быков «СЭ»

В послематчевом интервью Кравец отметил, что Наумов — его бывший игрок и, возможно, обижен на малое количество игрового времени во время выступлений в «Спартаке» из Санкт-Петербурга.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Вячеслав Быков
Михаил Кравец
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