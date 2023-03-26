0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:18

Черкас: «Вообще не согласен, что «Торпедо» — открытие сезона»

Telegram Дзен

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и поражении нижегородцев в плей-офф КХЛ от СКА (0-4 в серии).

«Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже, когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.

Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0:4 в серии — и до свидания. Кому это надо? Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила Ларионова. Но по факту получается, что король-то — голый.

Ларионов говорил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4?, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-torpedo-larionova-korol-okazalsya-goly-j/
Хоккей
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
4
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дыняк: «Было непросто победить «Адмирал», но мы прошли и горды тем, что болельщики нас так сильно поддерживали»

Защитник «Ак Барса» Журавлев: «У «Адмирала» был хороший прессинг, но мы уверенно выходили из-под давления»