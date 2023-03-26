Черкас: «Вообще не согласен, что «Торпедо» — открытие сезона»

Бывший голкипер СКА Сергей Черкас высказался о работе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова и поражении нижегородцев в плей-офф КХЛ от СКА (0-4 в серии).

«Про «Торпедо» говорят, что это открытие сезона. Я вообще не согласен. У «Торпедо» в матче со СКА не было никаких шансов. Я, когда увидел, как они играют дома, сильно расстроился. Даже, когда СКА проигрывал 1:3 в последнем матче, не было ощущения, что торпедовцы верили в победу.

Что толку от того, что «Торпедо» показало красивый хоккей в матчах со СКА? 0:4 в серии — и до свидания. Кому это надо? Может, злую шутку сыграла пресса, которая распиарила Ларионова. Но по факту получается, что король-то — голый.

Ларионов говорил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Если ты претендуешь на что-то, нельзя проигрывать серию 0-4?, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Во втором раунде плей-офф КХЛ нижегородцы уступило в серии СКА, проиграв все четыре матча.