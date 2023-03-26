Защитник «Ак Барса» Журавлев: «У «Адмирала» был хороший прессинг, но мы уверенно выходили из-под давления»

Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев прокомментировал победу в выездном матче и серии над «Адмиралом» (3:1, 4-2).

— Хорошо начали, забили быстрый гол, провели нормальный первый период. В целом хорошо сыграли, добыли победу в серии. Сложно вернуться в плей-офф после продолжительного перерыва? Нет, в плане эмоций все легко: если долго не играешь, то они накапливаются. В плане физики были небольшие проблемы, но спустя несколько смен поймал нужный тонус.

— Вам удалось выполнить тренерскую установку?

— Думаю, да. У «Адмирала» был хороший прессинг, но мы уверенно выходили из-под давления. Отлично раскатывались, много атаковали, бросали.

— Чувствовалась поддержка болельщиков?

— Конечно, они великолепно нас поддерживали. Такая поддержка на выезде дорогого стоит.

«Ак Барс» в полуфинале Кубка Гагарина сыграет с «Авангардом». Финальная серия Восточной конференции начнется 1 апреля в Казани.