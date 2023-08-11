Чешский защитник Клок рассказал, почему решил вернуться в «Нефтехимик»

Защитник «Нефтехимика» Лукаш Клок в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил свое решение вернуться в КХЛ.

— Почему вы все-таки решили вернуться в «Нефтехимик»?

— Я хотел вернуться и в прошлом сезоне, но у меня были семейные обстоятельства, из-за которых не мог этого сделать. Поэтому после отъезда из «Аризоны» я играл в Европе (Клок выступал за шведский «Регле» и швейцарский «Лугано». — Прим. «СЭ»). Но я хотел вернуться в КХЛ. Мы постоянно были на связи с директором клуба Игорем Ларионовым и в определенный момент достигли договоренности. У меня никогда не было мечты играть в НХЛ, но после того как я поиграл в КХЛ за «Слован» (в сезоне-2018/19. — Прим. «СЭ»), я хотел вернуться в эту лигу.

Не могу сказать, что мне сложно далось это решение. Я отлично знал клуб, людей, которые здесь работают. Хоккей, в который играет команда, мне подходит, — сказал Клок «СЭ».

«Нефтехимик» объявил о возвращении Клока в июле этого года. 28-летний защитник заключил двухлетний контракт с командой. Ранее чех уже выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2021/22.

Полностью интервью Лукаша Клока читайте на сайте «СЭ».