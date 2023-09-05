Матч ЦСКА — «Металлург Мг» начнется 5 сентября в Москве в 19:30

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» пройдет во вторник, 5 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры ЦСКА — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru.

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

«Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).

ЦСКА и «Металлург» начали новый сезон с поражений. Армейцы проиграли «Ак Барсу» (2:5), а «Магнитка» оступилась в игре с «Автомобилистом» (2:3).

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