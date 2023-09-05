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Сегодня, 18:00

ЦСКА — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч ЦСКА — «Металлург Мг» начнется 5 сентября в Москве в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» пройдет во вторник, 5 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры ЦСКА — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru.

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

«Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).

ЦСКА и «Металлург» начали новый сезон с поражений. Армейцы проиграли «Ак Барсу» (2:5), а «Магнитка» оступилась в игре с «Автомобилистом» (2:3).

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Динамо Мн 2 2 0 4
4 Торпедо 1 1 0 2
5 Северсталь 2 1 1 2
6 Спартак 2 1 1 2
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 2 1 1 2
9 Локомотив 1 0 1 0
10 Сочи 2 0 2 0
11 Витязь 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 2 2 0 4
2 Автомобилист 2 2 0 4
3 Авангард 1 1 0 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сал. Юлаев 2 1 1 2
6 Трактор 2 1 1 2
7 Сибирь 2 1 1 2
8 Нефтехимик 1 0 1 1
9 Металлург Мг 1 0 1 1
10 Барыс 2 0 2 1
11 Адмирал 1 0 1 0
12 Лада 2 0 2 0
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5.09 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
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