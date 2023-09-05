ЦСКА оставил Федотова в запасе на матч с «Металлургом»

Сегодня, 19:11
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.
Голкипер армейцев Иван Федотов, пропустивший пять шайб в первой игре сезона-2023/24 против «Ак Барса» (2:5), остался в запасе на вторую встречу подряд. 3 сентября он был на скамейке запасных во время матча против «Адмирала» (4:1), в воротах красно-синих играл Егор Шарыченков.
ЦСКА: Шарыченков (Федотов); Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов; Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников; Провольнев — Грудинин, Мамин — Соркин — Григоренко; Янченко — Панкратов — Полтапов; Брютов.
«Металлург»: Загидулин (Набоков); Яковлев — Хабаров, Акользин — Зернов — Карпов; Дронов — Пресс, Михайлис — Ди — Гребенкин; Гололобов — Маклюков, Коростелев — Мухаметов — Кошелев; Паливко, Канцеров — Коробкин — Джонсон — Юров.
Игра пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнется в 19.30 мск.
1 сентября Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию, наложенную на него со стороны Международной федерацией хоккея (ИИХФ). В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией» из НХЛ. За это голкипер был дисквалифицирован на 4 месяца, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на один сезон.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|5.09
|19:30
|
ЦСКА – Металлург Мг
|- : -