Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:11

ЦСКА оставил Федотова в запасе на матч с «Металлургом»

Вратарь ЦСКА Федотов остался в запасе на второй матч КХЛ подряд
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Металлурга» на матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

Голкипер армейцев Иван Федотов, пропустивший пять шайб в первой игре сезона-2023/24 против «Ак Барса» (2:5), остался в запасе на вторую встречу подряд. 3 сентября он был на скамейке запасных во время матча против «Адмирала» (4:1), в воротах красно-синих играл Егор Шарыченков.

ЦСКА: Шарыченков (Федотов); Классон — Нестеров, Карнаухов — Светлаков — Абрамов; Дыбленко — Диц, Окулов — Каменев — Плотников; Провольнев — Грудинин, Мамин — Соркин — Григоренко; Янченко — Панкратов — Полтапов; Брютов.

«Металлург»: Загидулин (Набоков); Яковлев — Хабаров, Акользин — Зернов — Карпов; Дронов — Пресс, Михайлис — Ди — Гребенкин; Гололобов — Маклюков, Коростелев — Мухаметов — Кошелев; Паливко, Канцеров — Коробкин — Джонсон — Юров.

Игра пройдет в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» сегодня, 5 сентября, и начнется в 19.30 мск.

1 сентября Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию, наложенную на него со стороны Международной федерацией хоккея (ИИХФ). В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией» из НХЛ. За это голкипер был дисквалифицирован на 4 месяца, а на ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на один сезон.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
1
0
Читайте также
На главный шахматный турнир страны впервые заявлены сразу две девушки. Слабый пол наступает?
Александр Кокорин вернулся в «Арис» из «Фиорентины»
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
The Economic Times сообщило о планах Индии переименовать страну в Бхарат
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 2 2 0 4
2 СКА 2 2 0 4
3 Динамо Мн 2 2 0 4
4 Торпедо 1 1 0 2
5 Северсталь 2 1 1 2
6 Спартак 2 1 1 2
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 2 1 1 2
9 Локомотив 1 0 1 0
10 Сочи 2 0 2 0
11 Витязь 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 2 2 0 4
2 Автомобилист 2 2 0 4
3 Авангард 1 1 0 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сал. Юлаев 2 1 1 2
6 Трактор 2 1 1 2
7 Сибирь 2 1 1 2
8 Нефтехимик 1 0 1 1
9 Металлург Мг 1 0 1 1
10 Барыс 2 0 2 1
11 Адмирал 1 0 1 0
12 Лада 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
5.09 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
Дело Федотова: весь мир нам не указ. Теперь решения КХЛ важнее, чем ИИХФ
КХЛ изменила регламент после ситуации с дисквалификацией Федотова
Федотов снова играет в КХЛ. Интересы ЦСКА превыше всего?
ЦСКА оставил Федотова в запасе на игру КХЛ с «Адмиралом»
«Футбол отстранили на 10 лет, хоккей — на 7». Разбираем громкое заявление Сергея Федорова
Бывший пресс-секретарь ИИХФ заявил, что КХЛ теперь можно считать лигой-изгоем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ