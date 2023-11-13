Сегодня, 21:41
ЦСКА дома победил «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
На шайбу форварда нижнекамского клуба Наиля Якупова в первом периоде, армейцы ответили голами Владислава Каменева и Максима Мамина — во втором.
ЦСКА прервал серию из трех поражений. Команда набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Нефтехимик» проиграл третий матч подряд. Клуб с 29 очками занимает 9-е место «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Н. Якупов — 7 (Шафигуллин, Митякин), 7:16 — 0:1. Каменев — 5 (Григоренко, Абрамов), 36:00 — 1:1. Мамин — 7 (Окулов, Провольнев), 36:32 — 2:1.
Вратари: Федотов — Тихомиров.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 34 (11+13+10) — 31 (5+10+16).
Судьи: Лазарев, Метальников.
13 ноября. Москва. «ЦСКА Арена». 3668 зрителей