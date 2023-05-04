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Сегодня, 11:45

ЦСКА пригласит на празднование победы в Кубке Гагарина команды красно-синих из других видов спорта

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что хоккейная команда планирует пригласить на празднование, посвященное победе в Кубке Гагарина, армейских спортсменов из других видов спорта.

«Планируем праздничное мероприятие по случаю нашей победы. Хотели бы провести его скромно, но обязательно пригласить армейцев из других видов спорта. Будем рады видеть всех. Надеюсь, сделаем это на «ЦСКА-Арене» вместе с нашими партнерами», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

29 апреля армейцы стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина.

Источник: https://tass.ru/sport/17674747
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