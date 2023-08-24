Квартальнов: «В Магнитогорске выделю таксистов, очень страшно ездить, водят агрессивно»

Нападающий «Металлурга» Данила Квартальнов прокомментировал поражение от «Лады» в матче Кубка губернатора Челябинской области (4:5).

«Хорошее начало, показалось, что мы из чужой зоны не выходим. Повели 3:0, но потом пошли удаления, где-то недобежали, из полумоментов стали пропускать, потеряли нить игры и больше не смогли забить», — приводит Metaratings.ru слова Квартальнова.

Также хоккеист сравнил Магнитогорск и Москву. В июне этого года Квартальнов в результате обмена на Николая Голдобина перешел из «Спартака» в «Металлург».

«Выделю таксистов: очень страшно ездить, если честно. Причем это местные ребята, просто водят очень агрессивно иногда. Буду как-то покрепче пристегиваться (улыбается)», — добавил форвард.

В первом матче нового сезона КХЛ магнитогорский клуб встретится с «Автомобилистом». Игра пройдет 2 сентября и начнется в 15.00 по московскому времени.